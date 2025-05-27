Счетная палата: Соотношение госдолга к ВВП в пределах среднесрочного лимита

Счетная палата: Соотношение госдолга к ВВП в пределах среднесрочного лимита

В 2024 году соотношение государственного долга к ВВП Азербайджана находилось в пределах установленного лимита на среднесрочный период и снизилось по сравнению с предыдущим годом.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты на проект закона "Об исполнении государственного бюджета на 2024 год".

Согласно указу президента страны от 24 октября 2023 года, верхний предел соотношения государственного долга к ВВП на среднесрочный период установлен на уровне 30%.

Общая сумма государственного долга за 2024 год составила 27 380,2 млн манатов или 21,7% к ВВП. Это на 8,3 процентных пункта ниже установленного целевого показателя и на 0,1 процентных пункта ниже по сравнению с предыдущим годом.

Снижение показателя было связано с ростом ВВП (на 3 208,6 млн манатов), в то время как в объеме государственного долга наблюдался рост на 529,8 млн манатов. Номинальный рост ВВП полностью формировался за счет ненефтегазового сектора, а рост государственного долга - за счет внутреннего государственного долга (точнее, государственных ценных бумаг, размещенных на внутреннем финансовом рынке). В отчетном году внешний государственный долг сократился на 2 263,5 млн манатов.