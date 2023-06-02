Счетная палата: Сокращение добычи нефти ослабило темпы экономического роста

В январе-апреле текущего года в Азербайджане был зафиксирован незначительный экономический рост вследствие падения добычи нефти, что привело к снижению реальных темпов роста ВВП.

В январе-апреле текущего года в Азербайджане был зафиксирован незначительный экономический рост вследствие падения добычи нефти, что привело к снижению реальных темпов роста ВВП.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты на законопроект ”О внесении изменений в закон “О государственном бюджете на 2023 год".

В документе говорится, что за 4 месяца добавленная стоимость, созданная в экономике Азербайджана, составила 39 986,5 млн манатов, темп экономического роста составил 0,1%. Небольшой рост был полностью обеспечен за счет ненефтегазового сектора. Положительный вклад в рост ненефтегазового сектора внесли в основном сектор туризма и строительства. Спад в нефтегазовом секторе объясняется сокращением добычи нефти на 8% на фоне роста добычи газа.

В ходе пересмотра государственного бюджета на 2023 год предполагается увеличить ВВП до 111,6 млрд манатов, а темпы экономического роста снизить до 1,8%. Прогнозируется, что предполагаемый рост номинального ВВП будет обеспечен как за счет нефтегазового, так и ненефтегазового сектора. Так, в уточненном прогнозе ожидается, что из 5,6 млрд манатов 4,4 млрд манатов будут сформированы за счет ненефтегазового, а 1,2 млрд манатов - нефтегазового сектора.

Рост нефтегазового сектора связан с расчетом цены на нефть в бюджете в размере 60 долларов США, что на 10 долларов больше ранее утвержденного показателя.