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Счетная палата: Сокращение добычи нефти ослабило темпы экономического роста

Счетная палата: Сокращение добычи нефти ослабило темпы экономического роста В январе-апреле текущего года в Азербайджане был зафиксирован незначительный экономический рост вследствие падения добычи нефти, что привело к снижению реальных темпов роста ВВП.
Финансы
2 июня 2023 г. 11:00
Счетная палата: Сокращение добычи нефти ослабило темпы экономического роста

В январе-апреле текущего года в Азербайджане был зафиксирован незначительный экономический рост вследствие падения добычи нефти, что привело к снижению реальных темпов роста ВВП.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты на законопроект ”О внесении изменений в закон “О государственном бюджете на 2023 год".

В документе говорится, что за 4 месяца добавленная стоимость, созданная в экономике Азербайджана, составила 39 986,5 млн манатов, темп экономического роста составил 0,1%. Небольшой рост был полностью обеспечен за счет ненефтегазового сектора. Положительный вклад в рост ненефтегазового сектора внесли в основном сектор туризма и строительства. Спад в нефтегазовом секторе объясняется сокращением добычи нефти на 8% на фоне роста добычи газа.

В ходе пересмотра государственного бюджета на 2023 год предполагается увеличить ВВП до 111,6 млрд манатов, а темпы экономического роста снизить до 1,8%. Прогнозируется, что предполагаемый рост номинального ВВП будет обеспечен как за счет нефтегазового, так и ненефтегазового сектора. Так, в уточненном прогнозе ожидается, что из 5,6 млрд манатов 4,4 млрд манатов будут сформированы за счет ненефтегазового, а 1,2 млрд манатов - нефтегазового сектора.

Рост нефтегазового сектора связан с расчетом цены на нефть в бюджете в размере 60 долларов США, что на 10 долларов больше ранее утвержденного показателя.

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Версия на азербайджанском языке Hesablama Palatası: “Neft hasilatının azalması iqtisadi artım tempini zəiflədib”

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