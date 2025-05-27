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Счетная палата: Снос непригодных зданий в Шуше профинансирован за счет инвестиционных расходов

Счетная палата: Снос непригодных зданий в Шуше профинансирован за счет инвестиционных расходов Счетная палата: Снос непригодных зданий в Шуше профинансирован за счет инвестиционных расходов
Финансы
27 мая 2025 г. 10:23
Счетная палата: Снос непригодных зданий в Шуше профинансирован за счет инвестиционных расходов

Несмотря на то, что в 2024 году для восстановления освобожденных от оккупации территорий Азербайджана были предусмотрены отдельные средства, эти расходы были включены в затраты на инвестиции на основе проектов.

Как передает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты к законопроекту "Об исполнении государственного бюджета на 2024 год".

Из государственных капитальных вложений (инвестиций) было выделено 5 миллионов манатов на проект "Снос непригодных зданий в рамках восстановительных работ в городе Шуша" общей стоимостью 6 миллионов манатов, заказчиком которого является Управление Государственного заповедника города Шуша.

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Версия на азербайджанском языке Hesablama Palatası: Şuşada yararsız tikililərin sökülməsi investisiya xərcləri ilə maliyyələşdirilib

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