Счетная палата: Снос непригодных зданий в Шуше профинансирован за счет инвестиционных расходов

Счетная палата: Снос непригодных зданий в Шуше профинансирован за счет инвестиционных расходов

Несмотря на то, что в 2024 году для восстановления освобожденных от оккупации территорий Азербайджана были предусмотрены отдельные средства, эти расходы были включены в затраты на инвестиции на основе проектов.

Как передает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты к законопроекту "Об исполнении государственного бюджета на 2024 год".

Из государственных капитальных вложений (инвестиций) было выделено 5 миллионов манатов на проект "Снос непригодных зданий в рамках восстановительных работ в городе Шуша" общей стоимостью 6 миллионов манатов, заказчиком которого является Управление Государственного заповедника города Шуша.