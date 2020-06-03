​Счетная палата: Реальный рост ВВП в 2019 году превысил номинальный

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В 2019 году фактический показатель валового внутреннего продукта (ВВП) в Азербайджане был меньше прогнозов как в реальном, так и в номинальном выражении.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении по законопроекту "Об исполнении госбюджета на 2019 год" и годовому отчету об исполнении бюджета.

Реальный рост ВВП превысил номинальный рост, в нефтяном ВВП эта разница была значительной.

В прошлом году в стране произведено добавленной стоимости на 81,7 млрд манатов, стоимость продукции и услуг в реальном выражении по сравнению с предыдущим годом возросла на 0,7 процентного пункта - на 2,2%.