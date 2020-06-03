Наверх

Счетная палата: Расходы бюджета в декабре увеличились

​Счетная палата: Расходы бюджета в декабре увеличились

В 2019 году на IV квартал пришлось 31,7% расходов госбюджета Азербайджана, что на 0,6 процентных пункта больше, чем за тот же период 2018 года.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты на законопроект "Об исполнении госбюджета на 2019 год" и годовой отчет об исполнении бюджета.

В прошлом году 55% от всей суммы за квартал пришлось на декабрь, что на 11,7 процентных пункта больше, чем в декабре прошлого года. Так, за отчетный период доля бюджетных расходов в декабре выросла к общей сумме затрат на 3 процентных пункта и достигла 17,4%.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!