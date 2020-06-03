​Счетная палата: Расходы бюджета в декабре увеличились

В 2019 году на IV квартал пришлось 31,7% расходов госбюджета Азербайджана, что на 0,6 процентных пункта больше, чем за тот же период 2018 года.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты на законопроект "Об исполнении госбюджета на 2019 год" и годовой отчет об исполнении бюджета.

В прошлом году 55% от всей суммы за квартал пришлось на декабрь, что на 11,7 процентных пункта больше, чем в декабре прошлого года. Так, за отчетный период доля бюджетных расходов в декабре выросла к общей сумме затрат на 3 процентных пункта и достигла 17,4%.