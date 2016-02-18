​Счетная палата провела коллегиальное заседание

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ На очередном коллегиальном заседании Счетной палаты состоялись обсуждения подготовленных Палатой заключений на законопроекты "О внесении изменений в закон "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2016 год" и закон "О бюджете Государственного фонда социальной защиты".

Как сообщает Report со ссылкой на Палату, сначала заслушаны выступления о макроэкономических условиях, обусловливающих пересмотр госбюджета, основных направлениях изменений, предусмотренных по доходам и расходам, дефиците госбюджета и источниках финансирования дефицита.

Затем заслушаны доклады об изменениях, предусмотренных в связи с бюджетом ГФСЗ на 2016 год. Отмечено, что эти изменения носят цель обеспечить исполнение соответствующих указов президента об усилении соцзащиты населения.

На коллегиальном заседании принято решении представить оба заключения в Милли Меджлис.