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    ​Счетная палата провела коллегиальное заседание

    На заседании состоялись обсуждения подготовленных Палатой заключений на законопроекты

    Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ На очередном коллегиальном заседании Счетной палаты состоялись обсуждения подготовленных Палатой заключений на законопроекты "О внесении изменений в закон "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2016 год" и закон "О бюджете Государственного фонда социальной защиты".

    Как сообщает Report со ссылкой на Палату, сначала заслушаны выступления о макроэкономических условиях, обусловливающих пересмотр госбюджета, основных направлениях изменений, предусмотренных по доходам и расходам, дефиците госбюджета и источниках финансирования дефицита.

    Затем заслушаны доклады об изменениях, предусмотренных в связи с бюджетом ГФСЗ на 2016 год. Отмечено, что эти изменения носят цель обеспечить исполнение соответствующих указов президента об усилении соцзащиты населения.

    На коллегиальном заседании принято решении представить оба заключения в Милли Меджлис

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