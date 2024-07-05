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Счетная палата провела проверку в Управлении делами Милли Меджлиса

Счетная палата провела проверку в Управлении делами Милли Меджлиса Счетная палата в соответствии с планом работы на 2024 год провела аудит эффективности использования государственных средств и имущества в Управлении делами Милли Меджлиса.
Финансы
5 июля 2024 г. 10:23
Счетная палата провела проверку в Управлении делами Милли Меджлиса

Счетная палата, в соответствии с планом работы на 2024 год, провела аудит эффективности использования государственных средств и имущества в Управлении делами Милли Меджлиса.

Как сообщает Report со ссылкой на Счетную палату, аудит коснулся использования 66,1 млн манатов средств в 2023 году и за первые три месяца 2024 года.

Решением соответствующей коллегии Счетной палаты утвержден аудиторский отчет по результатам аудита. Согласно заключению, использование государственных средств и имущества соответствует требованиям правовых актов.

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Версия на азербайджанском языке Hesablama Palatası Milli Məclisin İşlər İdarəsində audit aparıb

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