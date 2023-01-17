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Счетная палата проведет 45 новых контрольных мероприятий

Счетная палата проведет 45 новых контрольных мероприятий В этом году Счетная палата планирует провести 45 новых контрольных мероприятий.
Финансы
17 января 2023 г. 14:51
Счетная палата проведет 45 новых контрольных мероприятий

В этом году Счетная палата планирует провести 45 новых контрольных мероприятий.

Об этом Report заявил председатель палаты Вугар Гюльмамедов.

По его словам, согласно плану деятельности палаты на текущий год, контрольные мероприятия стартуют 1 февраля.

"В частности, планируются контрольные мероприятия, связанные с государственными закупками. Примерно 5 мероприятий в этом году будут связаны с аудитом эффективности. В течение года в план работ могут вноситься дополнения или изменения. Помимо 45 новых контрольных мероприятий также планируется продолжение мероприятий, намеченных ранее", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Hesablama Palatası bu il 45 yeni nəzarət tədbiri həyata keçirəcək

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