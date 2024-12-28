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Счетная палата: Пробелы в законодательстве ведут к избыточным выплатам

Счетная палата: Пробелы в законодательстве ведут к избыточным выплатам  17:47
Финансы
28 декабря 2024 г. 18:12
Счетная палата: Пробелы в законодательстве ведут к избыточным выплатам

Состоялось заседание Коллегии под председательством главы Счетной палаты Азербайджана Вугара Гюльмамедова, на котором обсуждались проблемы, связанные с внешним государственным финансовым контролем.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату, в ходе заседания было отмечено, что пробелы и противоречия в правовых актах иногда приводят к избыточным и необоснованным выплатам из государственного бюджета, а также злоупотреблениям с этими средствами.

По итогам обсуждений было принято решение доработать отчет по данному вопросу и направить его в соответствующие инстанции.

На заседании также были утверждены программы трех мероприятий внешнего государственного финансового контроля, предусмотренные Рабочим планом на 2025 год.

Кроме того, участники заседания подвели итоги деятельности Счетной палаты за 2024 год и обсудили задачи, стоящие перед органом в следующем году.

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Версия на азербайджанском языке Hesablama Palatası: Hüquqi aktlarda boşluqlar artıq ödənişlərlə nəticələnir

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