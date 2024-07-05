Счетная палата предложила ГНФАР усилить координацию с SOCAR и АМОК

Счетная палата предложила Государственному нефтяному фонду Азербайджана (ГНФАР) усилить координацию с Государственной нефтяной компанией (SOCAR) и Азербайджанской международной операционной компанией (АМОК).

Счетная палата предложила Государственному нефтяному фонду Азербайджана (ГНФАР) усилить координацию с Государственной нефтяной компанией (SOCAR) и Азербайджанской международной операционной компанией (АМОК).

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты об исполнении бюджета ГНФАР за 2023 год.

"Поскольку существуют расхождения между прогнозами добычи углеводородов, приходящих на долю Азербайджана, и показателями исполнения, при определении прогнозов добычи необходимо усилить координацию с SOCAR и АМОК ", - говорится в документе.