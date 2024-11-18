Счетная палата: Правительство не представило обоснования по лимитам заимствований в госбюджете на 2025 год

11:56

Лимиты по внутренним заимствованиям на 2025 год в госбюджете Азербайджана предлагается установить в размере 2 млрд манатов, по внешним заимствованиям - 3,5 млрд манатов, а по государственным гарантиям - 2 млрд манатов, однако обоснования установления лимитов в таком объеме правительством не представлено.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты по проекту госбюджета на следующий год.

Согласно документу, по сравнению с 2024 годом лимит по внутренним заимствованиям снижен на 25,9%, по внешним заимствованиям и государственным гарантиям, наоборот, увеличены на 105,9% и 81,8% соответственно.