​Счетная Палата подготовила предложения по пересмотру госбюджета

Ограничения и меры, предпринятые в рамках борьбы с распространением коронавируса, приведут к экономическому спаду и сокращению налоговых поступлений в госбюджет Азербайджана из ненефтяной отрасли.

Как сообщает Report, об этом в интервью АЗЕРТАДЖ рассказал председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов.

Он отметил, что данные шаги станут причиной изменений структуры расходов бюджета, и это в свою очередь, приведет к неизбежному пересмотру закона о госбюджете: "Счетная Палата и ее структурные подразделения провели обсуждения в режиме онлайн по данному вопросу, и мы планируем представить предложения в Кабмин до конца недели. Каждое предложение будет по возможности обосновано.

В процессе пересмотра бюджета важен перерасчет прогнозных показателей по всем видам налоговых поступлений, за исключением доходов нефтяной отрасли, налога на имущество и земельного налога. При этом необходимо учитывать в обязательном порядке потерпевшие убыток и повысившие свои доходы отрасли".

"Повышение адресности бюджетных расходов на примере Азербайджана - выдача пособий более уязвимым группам (даже после окончания пандемии) - станет одним из первых шагов. Трудно оценить срок и масштабы последствий пандемии. Эти меры будут носить регулярный характер для уязвимых групп", - сказал Гюльмамедов.

Он подчеркнул, что текущие расходы будут повышаться, в частности, будет продолжено финансирование работников, работающих в бюджетном секторе (в социальной сфере).

По его словам, одно из предложений также связано с обновлением законодательных актов, регулирующих государственные закупки, и усилением контроля за их соблюдением в целях повышения свободной конкуренции в реальном секторе, полному переходу на проведение конкурсов в электронном порядке.

В то же время он указал на необходимость пересмотра минимальных социальных стандартов.