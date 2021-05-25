Счетная палата: Поддержка роста ВВП нефтяным сектором ослабела

По нашим подсчетам, около 62% сокращения экономики страны сформировано за счет нефтяного сектора

В прошлом году около 62% спада экономики Азербайджана сформировано за счет нефтяного сектора, снижение в этом секторе было связано с сокращением добычи нефти, падение добычи, цены на нефть ниже прогнозных сказались на нефтяных доходах госбюджета без учета трансфертов из Государственного нефтяного фонда (ГНФАР).

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты на законопроект "Об исполнении госбюджета на 2020 год" и годовой отчет об исполнении бюджета.

"Судя по нефтяному составу ВВП, снижение было зафиксировано как по нефтяному, так и по ненефтяному сектору, но более быстрое снижение в нефтяном секторе дало больший толчок экономическому спаду. По нашим подсчетам, около 62% сокращения экономики страны сформировано за счет нефтяного сектора. В целом, за последние 10 лет поддержка роста ВВП нефтяным сектором заметно ослабела, и доминирующее в предыдущие годы положение данной отрасли перешло к ненефтяному сектору.

В нефтяном секторе, который в отчетном году сократился на 7%, создана добавленная стоимость в размере 21 639,7 млн манатов, что на 7 083 млн манатов меньше прогнозируемого показателя. Существенная разница между прогнозными и фактическими показателями была вызвана колебаниями цен на нефть и их снижением до антирекордных уровней. Указанная разница в реальном изменении нефтяного ВВП, равная 8,6 процентного пункта, объясняется выполнением азербайджанской стороной своих обязательств по соглашению ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Так, согласно данным, представленным в ежемесячных бюллетенях организации ОПЕК, с мая наблюдалось снижение объемов добываемой Азербайджаном нефти, в результате чего в течение 2020 года добыча сократилась на 0,1 млн баррелей в сутки. Также, ссылаясь на ежегодные данные Госкомстата по добыче нефти и газа, в 2020 году добыча нефти снизилась на 8% по сравнению с предыдущим годом", - говорится в заключении.