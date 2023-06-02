Счетная палата: Пересмотренный пакет бюджета не содержит фискальных рисков

В пересмотренном пакете бюджета нет информации о фискальных рисках, однако Счетная палата пришла к выводу, что некоторые риски существуют.

В пересмотренном пакете бюджета нет информации о фискальных рисках, однако Счетная палата пришла к выводу, что некоторые риски существуют.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты на законопроект ”О внесении изменений в закон “О государственном бюджете на 2023 год".

Отмечается, что в документах, подготовленных и представленных вместе с проектом государственного бюджета на 2023 год, в качестве основных фискальных рисков указаны отклонения в макроэкономических прогнозах, снижение цен на нефть и сокращение объемов добычи, инфляционное давление, финансовая устойчивость системы пенсионного обеспечения, расширение льгот по выплатам в государственный бюджет, государственные предприятия, распространение новых штаммов инфекционных заболеваний, в том числе пандемии, изменение климата.

Кроме того, в заключении отмечены и другие риски среднесрочного периода - невозможность компенсировать снижение капитальных затрат по некоторым направлениям, значительное увеличение доли текущих расходов в бюджете, возможность увеличения процентных платежей по расходам, связанным с обслуживанием государственного долга и пр.

"Проведенный анализ выявил некоторые риски по каждой из 2 групп (например, отклонения в макроэкономических прогнозах, снижение добычи нефти, увеличение процентных платежей по расходам на обслуживание государственного долга и пр.) в течение рассматриваемого период", - отмечается в заключении.