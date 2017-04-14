Счетная палата отчиталась перед парламентом - ОБНОВЛЕНО

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***13:11

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана началось обсуждение отчета Счетной палаты.

Как передает Report, отчет представил председатель Палаты Вугар Гюльмамедов: "В 2016 году аудит охватил 155 учреждений страны. Количество мероприятий надзора сократилось на 9,8% по сравнению с предыдущим годом, охваченная аудитом сумма, напротив, увеличилась на 32,4%. В целом, аудит охватил 5,6 млрд долларов, из них 14,5% - местные расходы. За отчетный год недочеты классифицированы путем применения единого подхода. В общей сложности выявлено 825 недочетов. Из них 21% касается нарушения бюджетного законодательства, 20,2% - бухгалтерского учета, 12,5% - налогового законодательства".

По словам председателя палаты, анализ выявил недочеты как в количестве, так и в сумме, в частности, в сфере капитального ремонта и строительства, бухгалтерского учета, проведении тендеров: "По итогам проверок выявлено использование не по назначению средств в размере 52,4 млн манатов. В центре внимания находится нерациональное использование средств. Палата считает, что на это было направлено 82,9 млн. манатов".

Кроме того, недочеты отмечены в прогнозировании расходов государственного бюджета.

В результате проведенных в 2016 году мероприятий обеспечено возмещение средств в размере 111,3 млн манатов, что на 9,6% по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, обеспечено возмещение 282 тыс. манатов в бюджет ГФСЗ. Кроме того, в результате контрольных мероприятий меры дисциплинарных взысканий приняты в отношении 443 человек.

После обсуждения депутатами отчет Счетной палаты о деятельности за 2016 год был утвержден путем голосования.