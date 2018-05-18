Счетная палата отчиталась перед Милли Меджлисом за прошлогоднюю деятельность

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Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса заслушан отчет Счетной палаты Азербайджана о деятельности за 2017 год.

Как сообщает Report, отчет был представлен председателем Палаты Вугаром Гюльмамедовым.

Отчет Палаты за 2017 год утвержден после обсуждений.

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Согласно отчету, в 2017 году аудиторскими мероприятиями охвачено в общей сложности 10 992,9 млн манатов, из них 22,9% - расходы государственного бюджета, 4,4% - средства внебюджетных фондов, 0,09% - расходы бюджета Нахчыванской Автономной Республики, 14,4% - кредиты, привлеченные под государственные гарантии у международных и местных финансовых организаций, 58,2% - средства, выделенные из других источников.

Объем средств, охваченных контрольными мероприятиями в отчетном году, в 2,0 раза превысил соответствующий показатель в 2016 году.

В 2017 году Счетная палата только в национальной валюте восстановила в бюджет на 50% больше средств, чем в 2016 году.

В результате завершенных мероприятий в 2017 году в госбюджет восстановлено 12 694,1 тыс. манатов, 62,4 тыс. долларов и 775,4 евро, на счета организаций возвращено 1 704,9 тыс. манатов, по итогам проведенных в предыдущих годах мероприятий в бюджет возвращено 2 519,2 тыс. манатов и 11,4 тыс. долларов, в общей сложности 16 918,2 тыс. манатов, 73,8 тыс. долларов и 775,4 евро, обеспечено возмещение в бюджет ГФСЗ 1 120,9 тыс. манатов.

Для сравнения следует отметить, что в 2017 году возмещенные средства в 5 раз превысили объем средств, израсходованных из госбюджета на содержание Счетной палаты в отчетном году.

За последние пять лет по итогам контрольных мероприятий Счетной палаты в общей сложности возмещено 53,6 млн манатов, в том числе 51,7 млн манатов в госбюджет, 1,9 млн манатов в бюджет ГФСЗ.

Счетная палата по итогам контрольных мероприятий выявила недочеты в общей сложности по 689 случаям.