Счетная палата обсудила с международными организациями аудит госпредприятий в Азербайджане

Председатель Счетной палаты Азербайджана Вугар Гюльмамедов на встрече с находящимися с визитом в Баку представителями Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Всемирного банка обсудил аудит госпредприятий в Азербайджане.

Председатель Счетной палаты Азербайджана Вугар Гюльмамедов на встрече с находящимися с визитом в Баку представителями Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Всемирного банка обсудил аудит госпредприятий в Азербайджане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на палату.

Встреча проходила в рамках проекта "Анализ корпоративного управления Азербайджанского инвестиционного холдинга и государственных предприятий в его портфеле", основной целью которого является оценка деятельности в области корпоративного управления на госпредприятиях.

Стороны коснулись рекомендаций по адаптации деятельности к "Руководящим принципам ОЭСР по корпоративному управлению на государственных предприятиях".