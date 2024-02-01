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Счетная палата обсудила с международными организациями аудит госпредприятий в Азербайджане

Счетная палата обсудила с международными организациями аудит госпредприятий в Азербайджане Председатель Счетной палаты Азербайджана Вугар Гюльмамедов на встрече с находящимися с визитом в Баку представителями Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Всемирного банка обсудил аудит госпредприятий в Азербайджане.
Финансы
1 февраля 2024 г. 13:54
Счетная палата обсудила с международными организациями аудит госпредприятий в Азербайджане

Председатель Счетной палаты Азербайджана Вугар Гюльмамедов на встрече с находящимися с визитом в Баку представителями Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Всемирного банка обсудил аудит госпредприятий в Азербайджане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на палату.

Встреча проходила в рамках проекта "Анализ корпоративного управления Азербайджанского инвестиционного холдинга и государственных предприятий в его портфеле", основной целью которого является оценка деятельности в области корпоративного управления на госпредприятиях.

Стороны коснулись рекомендаций по адаптации деятельности к "Руководящим принципам ОЭСР по корпоративному управлению на государственных предприятиях".

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