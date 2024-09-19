О нас

Счетная палата обсудила направления будущего сотрудничества с IFAC

Счетная палата обсудила направления будущего сотрудничества с IFAC Счетная палата Азербайджана обсудила с Международной федерацией бухгалтеров (IFAC) направления будущего сотрудничества.
Финансы
19 сентября 2024 г. 15:57
Счетная палата обсудила направления будущего сотрудничества с IFAC

Счетная палата Азербайджана обсудила с Международной федерацией бухгалтеров (IFAC) направления будущего сотрудничества.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату, делегация во главе с председателем учреждения Вугаром Гюльмамедовым провела встречу с президентом IFAC Асмой Ресмуки, находящейся с визитом в Баку.

Гюльмамедов предоставил информацию о реформах, проводимых в сфере управления государственными финансами, и роли высшего органа аудита в усилении подотчетности в государственном секторе. Председатель отметил, что совершенствование законодательства в области бухгалтерского учета и укрепление профессионального потенциала могут способствовать успеху проводимых реформ.

На встрече также был обсужден ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе работы, проводимые высшим органом аудита в рамках COP29.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоHesablama Palatası IFAC-la gələcək əməkdaşlıq istiqamətlərini müzakirə edib

Другие новости из категории

В рамках VIII Евразийского форума бухгалтеров и аудиторов подписаны четыре документа
ФотоВ рамках VIII Евразийского форума бухгалтеров и аудиторов подписаны четыре документа
19 сентября 2024 г. 16:18
На Международном страховом конгрессе в Турции впервые будет представлен стенд Азербайджана
На Международном страховом конгрессе в Турции впервые будет представлен стенд Азербайджана
19 сентября 2024 г. 14:21
Руслан Халилов: С рядом компаний Азербайджана идут переговоры о выпуске зеленых облигаций
Руслан Халилов: С рядом компаний Азербайджана идут переговоры о выпуске зеленых облигаций
19 сентября 2024 г. 13:58
Председатель БФБ: Вторичный рынок акций в Азербайджане практически отсутствует
Председатель БФБ: Вторичный рынок акций в Азербайджане практически отсутствует
19 сентября 2024 г. 12:15
Внедрение стандартов устойчивости станет обязательным в азербайджанском бизнесе
Внедрение стандартов устойчивости станет обязательным в азербайджанском бизнесе
19 сентября 2024 г. 11:29
В Баку проходит VIII Евразийский форум бухгалтеров и аудиторов
В Баку проходит VIII Евразийский форум бухгалтеров и аудиторов
19 сентября 2024 г. 11:18
В Азербайджане утверждена Инструкция по подготовке и представлению отчета по статистике платежей
В Азербайджане утверждена "Инструкция по подготовке и представлению отчета по статистике платежей"
19 сентября 2024 г. 09:32
СМИ: США пригрозили турецким банкам санкциями за операции с РФ
СМИ: США пригрозили турецким банкам санкциями за операции с РФ
19 сентября 2024 г. 09:19
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.09.2024)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.09.2024)
19 сентября 2024 г. 09:13
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (19.09.2024)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (19.09.2024)
19 сентября 2024 г. 09:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi