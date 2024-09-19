Счетная палата обсудила направления будущего сотрудничества с IFAC

Счетная палата Азербайджана обсудила с Международной федерацией бухгалтеров (IFAC) направления будущего сотрудничества.
Как сообщает Report со ссылкой на Палату, делегация во главе с председателем учреждения Вугаром Гюльмамедовым провела встречу с президентом IFAC Асмой Ресмуки, находящейся с визитом в Баку.
Гюльмамедов предоставил информацию о реформах, проводимых в сфере управления государственными финансами, и роли высшего органа аудита в усилении подотчетности в государственном секторе. Председатель отметил, что совершенствование законодательства в области бухгалтерского учета и укрепление профессионального потенциала могут способствовать успеху проводимых реформ.
На встрече также был обсужден ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе работы, проводимые высшим органом аудита в рамках COP29.