Счетная палата обсудила целесообразность расходов бюджетных средств представительством Азербайджана при НАТО

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Состоялось очередное заседание коллегии Счетной палаты Азербайджана. На заседании коллегии были обсуждены отчеты по результатам контрольных мероприятий за использованием средств, выделенных на содержание представительства Азербайджана при НАТО.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила Счетная палата.

На заседании также были заслушаны отчеты касательно использования средств, выделенных Исполнительной власти Агстафинского и Уджарского районов и находящимся в их подчинении управлениям, предприятиям и организациям.

Помимо этого, темой обсуждений стали отчеты по результатам контрольных мероприятий за использованием бюджетных средств, выделенных Центром социальной защиты населения Хачмазского района Государственной службы социального обеспечения при министерстве труда и социальной защиты населения.

На заседании было принято решение направить в соответствующие государственные структуры решение коллегии о проведении необходимых мероприятий и предоставлении информации о результатах мероприятий в Счетную палату, в то же время, предоставлении информации о результатах аудиторских проверок в Милли Меджлис в установленном законодательством порядке.

На заседании коллегии также были утверждены аудиторские программы по нескольким контрольным мероприятиям, предусмотренным рабочим планом, а также внесены изменения в одну из аудиторских программ.