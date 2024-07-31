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Счетная палата обратится в Генпрокуратуру в связи с Naxçıvan TV

Счетная палата обратится в Генпрокуратуру в связи с Naxçıvan TV Счетная палата обратится в Генеральную прокуратуру в связи с ЗАО "Телевидение и радиовещание Нахчыванской Автономной Республики".
Финансы
31 июля 2024 г. 12:58
Счетная палата обратится в Генпрокуратуру в связи с Naxçıvan TV

Счетная палата обратится в Генеральную прокуратуру в связи с ЗАО "Телевидение и радиовещание Нахчыванской Автономной Республики".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Палату.

Согласно информации, в ведомстве состоялось очередное заседание коллегии, в ходе которого обсуждался “Аудиторский отчет по аудиту использования государственных средств, государственного имущества и внебюджетных поступлений Naxçıvan TV". По итогам обсуждения принято решение об утверждении аудиторского отчета, проведении необходимых работ с целью устранения выявленных недостатков, а также о направлении в Генеральную прокуратуру соответствующих материалов с учетом вероятности признаков состава преступления в многочисленных выявленных нарушениях при использовании государственных средств и государственного имущества с аудиторскими доказательствами.

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Версия на азербайджанском языке Hesablama Palatası "Naxçıvan TV" ilə bağlı Baş Prokurorluğa müraciət edəcək

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