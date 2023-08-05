Счетная палата обратится в Генпрокуратуру в связи с БТА

На очередном заседании коллегии, состоявшемся в Счетной палате под председательством Вугара Гюльмамедова, обсуждался аудиторский отчет о результатах аудита управления государственными средствами и имуществом по Бакинскому транспортному агентству и подведо

На очередном заседании коллегии, состоявшемся в Счетной палате под председательством Вугара Гюльмамедова, обсуждался аудиторский отчет о результатах аудита управления государственными средствами и имуществом по Бакинскому транспортному агентству и подведомственным учреждениям по плану работы на 2023 год.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Палату.

Согласно сообщению, с учетом вероятности наличия признаков состава преступления в выявленных правонарушениях, соответствующие материалы по результатам проверки было решено направить в Генеральную прокуратуру в соответствии со статьей 26.2 закона "О Счетной палате".

Затем на заседании были обсуждены и утверждены программы, связанные с аудитами, предусмотренными в рабочем плане на 2023 год, а также рассмотрены текущие вопросы, стоящие в повестке дня, связанные с функциональной деятельностью.