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Счетная палата обратилась в Генпрокуратуру по итогам аудита в учреждениях при Минкультуры

Счетная палата обратилась в Генпрокуратуру по итогам аудита в учреждениях при Минкультуры Счетная палата провела проверки в Министерстве культуры и его учреждениях.
Финансы
20 декабря 2023 г. 17:56
Счетная палата обратилась в Генпрокуратуру по итогам аудита в учреждениях при Минкультуры

Счетная палата провела проверки в Министерстве культуры и его учреждениях.

Как сообщили Report в палате, аудит был направлен на оценку использования средств, выделенных министерству и Агентству по кинематографии из государственного бюджета для производства фильмов и проведения киномероприятий по государственному заказу.

Кроме того, была проведена оценка соответствия правовых актов управления государственными средствами и другим государственным имуществом в период с 2022 года по 1 августа 2023 года.

Помимо министерства и агентства был проведет аудит деятельности студий "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, "Салнаме" и Filming Azerbaijan, Государственного кинофонда Азербайджана.

Аудитом проверяются средства в размере 10,7 млн манатов.

С учетом возможности наличия признаков состава преступления в выявленных нарушениях, коллегия приняла решение направить собранные материалы в Генеральную прокуратуру Азербайджана, говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Hesablama Palatası Mədəniyyət Nazirliyinin qurumları ilə bağlı Baş Prokurorluğa müraciət edib

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