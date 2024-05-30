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Счетная палата обратилась в Генпрокуратуру по итогам аудита в Минобразования НАР

Счетная палата обратилась в Генпрокуратуру по итогам аудита в Минобразования НАР Счетная палата провела аудит соответствия в Министерстве образования Нахчыванской Автономной Республики (НАР) и подведомственными ему бюджетных учреждениях (выборочно).
Финансы
30 мая 2024 г. 19:17
Счетная палата обратилась в Генпрокуратуру по итогам аудита в Минобразования НАР

Счетная палата провела аудит соответствия в Министерстве образования Нахчыванской Автономной Республики (НАР) и подведомственными ему бюджетных учреждениях (выборочно).

Как сообщили Report в палате, аудит проводился с целью проверить целесообразность использования государственного имущества и средств, выделенных из госбюджета.

Аудит охватил 2023 год и за этот период было выполнено расходов на сумму 24 303 436 манатов.

По итогам аудита был выявлен ряд правонарушений в учебных заведениях, в том числе выявлены признаки состава преступления. Кроме того, некоторые недочеты, выявленные в ходе аудитов в предыдущие годы, не были устранены.

В этой связи палата приняла решение направить материалы о результатах аудита в Генеральную прокуратуру в соответствии с требованиями статьи 26.2 закона “О Счетной палате”.

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Версия на азербайджанском языке Hesablama Palatası Naxçıvanın Təhsil Nazirliyi ilə bağlı Baş Prokurorluğa müraciət edib

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