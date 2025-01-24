О нас

Госагентство резервов получило из госбюджета средства сверх потребностей, разместила их в виде депозита в банке

Госагентство резервов получило из госбюджета средства сверх потребностей, разместила их в виде депозита в банке Счетная палата по итогам внешнего государственного финансового контроля деятельности Государственного агентства резервов Азербайджана выявила различные недочеты.
Финансы
24 января 2025 г. 16:12
Госагентство резервов получило из госбюджета средства сверх потребностей, разместила их в виде депозита в банке

Счетная палата по итогам аудита в деятельности Государственного агентства резервов Азербайджана выявила различные финансовые нарушения и недостатки.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Счетную палату.

В ходе аудита выявлено, что из-за неверного расчета годовой потребности в бюджетных средствах, Госагентством на депозитах в банках на различных условиях в 2022 году были размещены 45 млн манатов, в 2023 году - 127 млн 516,3 тыс. манатов в 2023 году. Остаток средств на депозитном счете на конец 2023 года составил 44 млн 516,3 тыс. манатов.

Кроме того, из выделенных Агентству финансовых средств в размере 1 млн манатов на приобретение двух локомотивов было использовано 822,2 тыс. манатов, а оставшиеся 177,8 тыс. манатов хранились на банковском счете ведомства (на момент проведения аудита) и не были возвращены в бюджет.

По данным Палаты, Госагентство получило арендный доход в размере 164,6 тыс. манатов, но 50% данных средств или 82,3 тыс. манатов не перевела в госбюджет.

Счетпалата материалы по итогам аудита и выявленным недостаткам направила Госгагентству, а также в Минфин, Госслужбу по имущственным вопросам и Государственную налоговую службу.

Кроме этого, информация об итогах аудита передана в Милли Меджлис.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Dövlət Ehtiyatları Agentliyinin büdcədən artıq vəsait alaraq banka depozitə qoyduğu üzə çıxıb

Самое читаемое

Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
17 января 2025 г. 18:17
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
20 января 2025 г. 16:34
Генпрокурор: Судебное разбирательство по делу армянских сепаратистов ведется в соответствии с законами и конвенциями
Генпрокурор: Судебное разбирательство по делу армянских сепаратистов ведется в соответствии с законами и конвенциями
20 января 2025 г. 12:17
В Каспийском море произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение
20 января 2025 г. 09:39
Сегодня жители Земли смогут наблюдать парад планет
Сегодня жители Земли смогут наблюдать парад планет
21 января 2025 г. 14:28
Кямран Алиев: Обсуждаются результаты расследования причин авиакатастрофы самолета AZAL под Актау
Кямран Алиев: Обсуждаются результаты расследования причин авиакатастрофы самолета AZAL под Актау
20 января 2025 г. 11:38
Трамп намерен добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть
Трамп намерен добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть
23 января 2025 г. 20:22
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
23 января 2025 г. 13:48
В Имишли микроавтобус насмерть сбил пешехода
В Имишли микроавтобус насмерть сбил пешехода
19 января 2025 г. 17:43
Завтра в Азербайджане скорость ветра будет достигать 28 м/с
Завтра в Азербайджане скорость ветра будет достигать 28 м/с
22 января 2025 г. 15:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi