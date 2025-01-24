Госагентство резервов получило из госбюджета средства сверх потребностей, разместила их в виде депозита в банке

Счетная палата по итогам внешнего государственного финансового контроля деятельности Государственного агентства резервов Азербайджана выявила различные недочеты.

Счетная палата по итогам аудита в деятельности Государственного агентства резервов Азербайджана выявила различные финансовые нарушения и недостатки.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Счетную палату.

В ходе аудита выявлено, что из-за неверного расчета годовой потребности в бюджетных средствах, Госагентством на депозитах в банках на различных условиях в 2022 году были размещены 45 млн манатов, в 2023 году - 127 млн 516,3 тыс. манатов в 2023 году. Остаток средств на депозитном счете на конец 2023 года составил 44 млн 516,3 тыс. манатов.

Кроме того, из выделенных Агентству финансовых средств в размере 1 млн манатов на приобретение двух локомотивов было использовано 822,2 тыс. манатов, а оставшиеся 177,8 тыс. манатов хранились на банковском счете ведомства (на момент проведения аудита) и не были возвращены в бюджет.

По данным Палаты, Госагентство получило арендный доход в размере 164,6 тыс. манатов, но 50% данных средств или 82,3 тыс. манатов не перевела в госбюджет.

Счетпалата материалы по итогам аудита и выявленным недостаткам направила Госгагентству, а также в Минфин, Госслужбу по имущственным вопросам и Государственную налоговую службу.

Кроме этого, информация об итогах аудита передана в Милли Меджлис.