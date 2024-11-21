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Счетная палата: Объем субсидирования социальных взносов на освобожденных территориях увеличится

Счетная палата: Объем субсидирования социальных взносов на освобожденных территориях увеличится 16:52
Финансы
21 ноября 2024 г. 17:18
Счетная палата: Объем субсидирования социальных взносов на освобожденных территориях увеличится

На фоне активных строительных работ на освобожденных территориях Азербайджана увеличатся объемы субсидирования обязательных социальных страховых взносов за счет средств государственного бюджета.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты по проекту бюджета Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) на 2025 год.

Согласно закону "О социальном страховании", до 2033 года государство субсидирует часть социальных взносов для работников негосударственного сектора, не связанного с нефтегазовой отраслью, при осуществлении ими деятельности на освобожденных территориях.

По данным ГФСЗ, в 2023 году объем субсидирования составил 85,7 тыс. манатов (4 страхователя и 255 застрахованных лиц). В первом полугодии 2024 года субсидии составили 73,8 тыс. манатов, охватив 4 страхователей и 178 застрахованных лиц.

Счетная палата подчеркнула, что развитие инфраструктуры и строительство жилья на освобожденных территориях приведут к росту числа работодателей и работников. По оценкам ведомства, льготы в области налогов и социальных взносов стимулируют заселение и развитие бизнеса на этих территориях.

"С учетом ожидаемого увеличения расходов на субсидирование в будущем целесообразно вести отдельный учет этих средств в бюджете Фонда", - отмечается в документе.

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Версия на азербайджанском языке Hesablama Palatası: İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə sosial ödəmələrin subsidiyalaşdırılması artacaq

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