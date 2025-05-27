О нас

Счетная палата: Новый закон о приватизации госимущества в Азербайджане пока не разработан

Счетная палата: Новый закон о приватизации госимущества в Азербайджане пока не разработан Счетная палата: Новый закон о приватизации госимущества в Азербайджане пока не разработан
Финансы
27 мая 2025 г. 11:01
Счетная палата: Новый закон о приватизации госимущества в Азербайджане пока не разработан

Несмотря на полное выполнение прогноза по поступлениям от приватизации в Азербайджане в 2024 году, наблюдается рост остатка неуплаченных в государственный бюджет средств.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты к законопроекту "Об исполнении государственного бюджета на 2024 год".

Согласно документу, предусмотренный "Стратегией социально-экономического развития на 2022-2026 годы" новый законопроект о приватизации и передаче в управление государственного имущества пока не разработан.

Прогноз поступлений от приватизации, относящихся к источникам финансирования дефицита госбюджета, на 2024 год был определен в размере 105 млн манатов. Общий объем приватизированного госимущества за год составил 116,2 млн манатов, а в финансирование дефицита бюджета с учетом поступлений от остатков средств прошлых лет всего поступило 108,9 млн манатов, что составляет 103,7% от прогноза.

Основная часть поступлений, как и в предыдущие годы, пришлась на источник "Поступления от прямой продажи земельных участков приватизированных предприятий и объектов". Сумма поступлений от передачи в управление госимущества (передача ОАО "Азерлотерея") составила 7,4 млн манатов.

Всего на финансирование дефицита госбюджета от приватизации госимущества было направлено 108,9 млн манатов, из которых 108 млн манатов или 99,1% поступили в первые 9 месяцев отчетного года, а 0,9 млн манатов или 0,9% - в последние 3 месяца.

По данным Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики, за 3-й квартал 2024 года было приватизировано госимущества на 103,9 млн манатов, из которых с учетом поступлений от остатков прошлых лет всего 108 млн манатов было направлено на финансирование дефицита бюджета. В 4-м квартале было приватизировано имущества на 12,3 млн манатов, из которых лишь 0,9 млн манатов пошло на покрытие дефицита.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Hesablama Palatası: Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi ilə bağlı yeni qanun layihəsi hazırlanmayıb

Экслюзивные новости

Венгрия готова делиться с Азербайджаном опытом внедрения нацсистемы по управлению e-commerce
Венгрия готова делиться с Азербайджаном опытом внедрения нацсистемы по управлению e-commerce
26 мая 2025 г. 16:03
Генерал таможни Венгрии: С Азербайджаном в июне планируем подписать соглашение
Генерал таможни Венгрии: С Азербайджаном в июне планируем подписать соглашение
26 мая 2025 г. 12:49
Кристоф Петер Бакаи: Таможенное партнерство Венгрии с Азербайджаном усиливает интеграцию ОТГ с ЕС - ИНТЕРВЬЮ
Кристоф Петер Бакаи: Таможенное партнерство Венгрии с Азербайджаном усиливает интеграцию ОТГ с ЕС - ИНТЕРВЬЮ
26 мая 2025 г. 11:32
Счетная палата: Органы аудита обязаны создавать безопасные механизмы для информаторов о коррупции
Счетная палата: Органы аудита обязаны создавать безопасные механизмы для информаторов о коррупции
24 мая 2025 г. 12:08
СВМДА: Утверждение Устава организации в новом статусе ожидается в 2026 году в Баку
СВМДА: Утверждение Устава организации в новом статусе ожидается в 2026 году в Баку
22 мая 2025 г. 17:10
Генсек: Под Председательством Азербайджана СВМДА движется к статусу полноценной международной организации - ИНТЕРВЬЮ
Генсек: Под Председательством Азербайджана СВМДА движется к статусу полноценной международной организации - ИНТЕРВЬЮ
22 мая 2025 г. 15:07
Совет Европы: Поддерживаем регулярные контакты с Баку и Ереваном
Совет Европы: Поддерживаем регулярные контакты с Баку и Ереваном
22 мая 2025 г. 09:26
Дорин Жунгиету: Молдова заинтересована в производстве биогаза совместно с Азербайджаном
Дорин Жунгиету: Молдова заинтересована в производстве биогаза совместно с Азербайджаном
20 мая 2025 г. 17:41
Молдова приглашает Азербайджан принять участие в аукционах на строительство объектов ВИЭ
Молдова приглашает Азербайджан принять участие в аукционах на строительство объектов ВИЭ
20 мая 2025 г. 16:52
Министр энергетики Молдовы: Единая тарифная политика сделает SGC еще более привлекательным - ИНТЕРВЬЮ
Министр энергетики Молдовы: Единая тарифная политика сделает SGC еще более привлекательным - ИНТЕРВЬЮ
20 мая 2025 г. 12:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi