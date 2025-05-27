Счетная палата: Новый закон о приватизации госимущества в Азербайджане пока не разработан

Счетная палата: Новый закон о приватизации госимущества в Азербайджане пока не разработан

Несмотря на полное выполнение прогноза по поступлениям от приватизации в Азербайджане в 2024 году, наблюдается рост остатка неуплаченных в государственный бюджет средств.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты к законопроекту "Об исполнении государственного бюджета на 2024 год".

Согласно документу, предусмотренный "Стратегией социально-экономического развития на 2022-2026 годы" новый законопроект о приватизации и передаче в управление государственного имущества пока не разработан.

Прогноз поступлений от приватизации, относящихся к источникам финансирования дефицита госбюджета, на 2024 год был определен в размере 105 млн манатов. Общий объем приватизированного госимущества за год составил 116,2 млн манатов, а в финансирование дефицита бюджета с учетом поступлений от остатков средств прошлых лет всего поступило 108,9 млн манатов, что составляет 103,7% от прогноза.

Основная часть поступлений, как и в предыдущие годы, пришлась на источник "Поступления от прямой продажи земельных участков приватизированных предприятий и объектов". Сумма поступлений от передачи в управление госимущества (передача ОАО "Азерлотерея") составила 7,4 млн манатов.

Всего на финансирование дефицита госбюджета от приватизации госимущества было направлено 108,9 млн манатов, из которых 108 млн манатов или 99,1% поступили в первые 9 месяцев отчетного года, а 0,9 млн манатов или 0,9% - в последние 3 месяца.

По данным Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики, за 3-й квартал 2024 года было приватизировано госимущества на 103,9 млн манатов, из которых с учетом поступлений от остатков прошлых лет всего 108 млн манатов было направлено на финансирование дефицита бюджета. В 4-м квартале было приватизировано имущества на 12,3 млн манатов, из которых лишь 0,9 млн манатов пошло на покрытие дефицита.