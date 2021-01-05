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Счетная палата: Необходимо создать страховой резерв по безработице

Счетная палата: Необходимо создать страховой резерв по безработице В целях полного обеспечения отчетности по государственным средствам, усиления финансового администрирования в Азербайджане, а также создания условий для выполнения требований закона “О Счетной палате” исполнение бюджетов внебюджетных государственных фондо
Финансы
5 января 2021 г. 16:40
Счетная палата: Необходимо создать страховой резерв по безработице

В целях полного обеспечения отчетности по государственным средствам, усиления финансового администрирования в Азербайджане, а также создания условий для выполнения требований закона “О Счетной палате” исполнение бюджетов внебюджетных государственных фондов, как и в государственном бюджете, должно быть утверждено законом, а также должны быть установлены нормы по процессу представления и утверждения проектов этих фондов в Милли Меджлис.

Как сообщает Report, эта рекомендация отражена в заключении Счетной палаты на законопроект "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2021 год".

В то же время рекомендовано совершенствование законодательства в направлении привлечения или освобождения от страхования от безработицы выплат, указанных в статье 12 Закона “О социальном страховании", формирование “страхового резерва” в структуре страхования от безработицы и осуществление деятельности по обеспечению эффективного использования этого резерва, предоставление отдельной информации о прочих доходах по направлениям, определенным законодательством, с целью обеспечения прозрачности и отчетности с учетом того, что все остальные доходы фонда, за исключением доходов по организациям и другим страховщикам, финансируемым из государственного бюджета, объединены в общие доходы.

Заключение было утверждено решением Коллегии Счетной палаты от 22 декабря 2020 года.

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Версия на азербайджанском языке Hesablama Palatası: İşsizlikdən sığorta ehtiyatı yaradılmalıdır

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