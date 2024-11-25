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Счетная палата: Необходимо оптимизировать текущие и капитальных расходы бюджета

Счетная палата: Необходимо оптимизировать текущие и капитальных расходы бюджета 13:30
Финансы
25 ноября 2024 г. 13:56
Счетная палата: Необходимо оптимизировать текущие и капитальных расходы бюджета

Счетная палата Азербайджана призывает оптимизировать текущие и капитальные расходы государственного бюджета.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Счетной палаты Вугар Гульмамедов на пленарном заседании Милли Меджлиса при обсуждении проекта госбюджета на 2025 год.

Он отметил, что проект бюджета был подготовлен с учетом обеспечения устойчивого роста в ненефтегазовом секторе на фоне снижения доходов от нефтегазового сектора. Бюджет направлен на удовлетворение социальных потребностей и поддержку экономической устойчивости.

"Доходы и расходы бюджета спрогнозированы правильно. Рост ненефтегазовых доходов демонстрирует положительную динамику, и, по прогнозам, эти доходы обеспечат более половины поступлений в бюджет в 2025 году", - отметил председатель Счетной палаты.

Гульмамедов также подчеркнул риски, связанные с государственным долгом, и призвал принять дополнительные меры для поддержания фискальной устойчивости.

"Инвестиции в восстановление освобожденных от оккупации территорий имеют важное значение для экономического развития и социального благосостояния. Мы считаем необходимым повысить эффективность этих проектов, а также применить современные подходы для улучшения прозрачности бюджета и эффективного использования финансовых ресурсов", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Hesablama Palatası: Büdcənin cari və əsaslı xərcləri optimallaşdırılmalıdır

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