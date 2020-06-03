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Счетная палата: Ненефтяной сектор вырос за счет коммерческих отраслей

​Счетная палата: Ненефтяной сектор вырос за счет коммерческих сфер

© Report

Коммерческие отрасли сыграли значительную роль в росте ненефтяного ВВП (на 3,5%) в Азербайджане в 2019 году.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты по законопроекту "Об исполнении госбюджета на 2019 год" и годовой отчет об исполнении бюджета.

"Отрадно, что рост ненефтяных отраслей стал возможен, в основном, благодаря коммерческим отраслям, ненефтяная промышленность и сельское хозяйство отличились от других сфер высокими темпами роста. Тем не менее, доля производства добавленной стоимости в некоммерческих отраслях по-прежнему остается высокой - более 80%", - заявила Счетная палата.

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