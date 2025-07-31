Счетная палата: ГНФАР использовал инвестдоходы для покрытия бюджетного дефицита

Счетная палата: Нефтяные доходы не покрыли расходы бюджета Госнефтефонда

В 2024 году доходы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) от соглашений по нефти и газу не смогли полностью покрыть бюджетные расходы.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты по исполнению бюджета ГНФАР.

Согласно документу, основная нагрузка по финансированию расходов фонда пришлась на инвестиционные доходы и внебюджетные поступления.

Так, в прошлом году общие доходы Фонда составили 18 млрд 039 млн манатов. Из них 11 млрд 461,4 млн манатов (примерно $6 млрд 742 млн) поступило от продажи нефти и газа, что составляет всего 63,5% от всех доходов Фонда и недостаточно для полного покрытия запланированных расходов.

Бюджетные расходы Фонда в 2024 году составили 12 млрд 896,4 млн манатов. Недостающая часть покрыта за счет инвестиционных доходов полученные от управления средствами Фонда - 5,8 млрд манатов ($3,4 млрд) - и внебюджетных поступлений.

В заключении отмечается, что положительный фискальный баланс был достигнут в основном за счет доходов от управления активами фонда. В течение года активы Фонда увеличились на 6,7 млрд манатов или $3,96 млрд, достигнув $60 млрд 31,4 млн.