Счетная палата назвала объем средств, привлеченных в 2023 году по результатам аудитов за предыдущие годы

В прошлом году продолжено исполнение оставшихся 25,5 млн манатов, связанных с предложениями по взысканию государственных средств на контрольные мероприятия, осуществляемые в соответствии с планом работы Счетной палаты на 2022 год.

В прошлом году продолжено исполнение оставшихся 25,5 млн манатов, связанных с предложениями по взысканию государственных средств на контрольные мероприятия, осуществляемые в соответствии с планом работы Счетной палаты на 2022 год.

Как сообщает Report, об этом председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов сказал в ходе обсуждения на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса отчета о деятельности палаты в 2023 году.

"За отчетный период на 17 млн манатов из этой суммы были осуществлены мероприятия, в том числе 9,5 млн манатов были восстановлены, а 6,6 млн манатов направлены на закрытие обязательств прошлых лет.

В то же время, из 564,5 млн манатов значительных искажений, выявленных в результате аудита финансовой отчетности в 2022 году, по 254,7 млн манатов за отчетный период были внесены соответствующие коррективы. Кроме того, по планам работы на предыдущие годы в соответствующие бюджеты было обеспечено восстановление еще 1,3 млн манатов", - сказал он.