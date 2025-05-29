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Счетная палата может сотрудничать с ACCA

Счетная палата может сотрудничать с ACCA Обсуждены возможности сотрудничества между Счетной палатой и Ассоциацией сертифицированных бухгалтеров (ACCA).
Финансы
29 мая 2025 г. 16:33
Счетная палата может сотрудничать с ACCA

Обсуждены возможности сотрудничества между Счетной палатой и Ассоциацией сертифицированных бухгалтеров (ACCA).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Палату.

Согласно информации, в учреждении состоялась встреча с делегацией во главе с директором ACCA по Европе, Евразии, Ближнему Востоку, Северной и Южной Америке Магдаленой Эрнандес. Во встрече приняли участие аудитор Счетной палаты, руководитель аппарата и главы структурных подразделений.

Стороны обменялись мнениями о поощрении профессионального развития, важности тренингов и направлениях будущего сотрудничества. Гостям была представлена подробная информация о международных связях Палаты, деятельности по обучению и сотрудниках, успешно завершивших программы ACCA.

М. Эрнандес выразила удовлетворение интересом к обучающим программам и подчеркнула важность сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес. Она также предоставила информацию о деятельности ACCA в Азербайджане, государственных партнерских учреждениях и образовательных организациях.

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Версия на азербайджанском языке Hesablama Palatası ACCA ilə əməkdaşlıq edə bilər

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