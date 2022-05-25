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Счетная палата: Исполнение расходов по некоторым фондам находится на низком уровне

Счетная палата: Исполнение расходов по некоторым фондам находится на низком уровне Согласно данным, представленным министерством экологии и природных ресурсов, остаток по 5 целевым бюджетным фондам на конец 2021 года не был направлен на решение экологических вопросов и остался неиспользованным, составив в целом 38,6 млн манатов (с учето
Финансы
25 мая 2022 г. 15:26
Счетная палата: Исполнение расходов по некоторым фондам находится на низком уровне
Report

Согласно данным, представленным министерством экологии и природных ресурсов, остаток по 5 целевым бюджетным фондам на конец 2021 года не был направлен на решение экологических вопросов и остался неиспользованным, составив в целом 38,6 млн манатов (с учетом соответствующих перечислений) и увеличившись по сравнению с началом отчетного года на 6,7 млн манатов или на 20,9%.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты на законопроект ”Об исполнении госбюджета на 2021 год“ и ”Годовой отчет об исполнении госбюджета на 2021 год".

"Анализ доходов и расходов фондов за последние 10 лет показывает, что остатки средств на конец года неуклонно росли с конца 2018 года. Рост обусловлен низким уровнем исполнения расходов госфонда по охране окружающей среды, несмотря на увеличение доходов в несколько раз по сравнению с предыдущими годами.

В 2021 году по 5 фондам МЭПР поступило средств на общую сумму 11,05 млн манатов. Всего 37,1% средств, поступивших в фонды за год, то есть 4,1 млн манатов, было потрачено на экологические мероприятия, что не позволило полностью выполнить цели и мероприятия, поставленные при создании фондов.

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Версия на азербайджанском языке Hesablama Palatası: "Bəzi fondlar üzrə xərclərin icrası aşağı səviyyədədir"

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