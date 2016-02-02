​Счетная палата и министерство экономики подписали меморандум о взаимопонимании

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Счетная палата Азербайджана и министерство экономики подписали меморандум о взаимопонимании. Об этом сообщили Report в пресс-службе Счетной палаты.

Меморандум предусматривает усиление государственного и общественного контроля исполнением государственного бюджета и бюджета внебюджетных государственных фондов, вклад в обеспечение экономного и рационального использования государственных средств, расширение базы данных, обеспечение оперативности получения информации и создание альтернативного источника информации.

Меморандум подписан в рамках Стратегического плана развития на 2015-2017 годы Счетной палаты и направлен на обеспечение сотрудничества и координацию деятельности двух структур.