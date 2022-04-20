Счетная палата: Наблюдается сокращение протяженности отремонтированных автодорог

Несмотря на то, что остаток на едином казначейском счете Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААА) на 31.12.2019 года составил 29,2 млн манатов, а на 31.12.2020 года - 49,8 млн манатов, он не был отнесен к доходам следующего года

Несмотря на то, что остаток на едином казначейском счете Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААА) на 31.12.2019 года составил 29,2 млн манатов, а на 31.12.2020 года - 49,8 млн манатов, он не был отнесен к доходам следующего года целевого бюджетного фонда «Автомобильные дороги».

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Счетной палаты за прошлый год.

«Анализ статистических отчетов показывает, что в последние годы наблюдается сокращение протяженности отремонтированных автомобильных дорог. В то время как в 2017 году этот показатель составил 1 202,1 км, в 2018-м он равнялся 108,6 км, в 2019-м - 97,1 км, а в 2020-м - 105,6 км.», - говорится в отчете.