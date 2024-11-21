О нас

Счетная палата: Фонд страхования от безработицы не задействует все источники доходов

Счетная палата: Фонд страхования от безработицы не задействует все источники доходов Фонд страхования от безработицы при Министерстве труда и социальной защиты населения не использует ряд предусмотренных законом источников доходов.
Финансы
21 ноября 2024 г. 18:11
Счетная палата: Фонд страхования от безработицы не задействует все источники доходов

Фонд страхования от безработицы при Министерстве труда и социальной защиты населения не использует ряд предусмотренных законом источников доходов.

Как сообщает Report, это отражено в заключении Счетной палаты на проект бюджета Фонда на 2025 год.

В документе указано, что доходы на следующий год запланированы только за счет страховых взносов. В то же время один источник включен в категорию "прочие доходы", а три других - административные штрафы, гранты и кредиты - не используются.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, нарушение требований закона должно сопровождаться административными штрафами. Однако анализ данных и результаты аудита показали, что штрафы не применяются, а доходы в этом направлении отсутствуют.

Также не предусмотрены поступления от грантов, пожертвований и помощи, допустимых по закону "О грантах", или от банковских кредитов.

Отмечается, что на 2025 год в бюджете запланированы 70 тыс. манатов как "прочие доходы", но их структура не раскрывается.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Hesablama Palatası: İşsizlikdən Sığorta Fondu bəzi gəlir mənbələrindən istifadə etmir

Самое важное

Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с четвертой годовщиной освобождения Агдама
ВидеоПрезидент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с четвертой годовщиной освобождения Агдама
20 ноября 2024 г. 20:57
Президент Ильхам Алиев встретился с генеральным директором ИСЕСКО
Президент Ильхам Алиев встретился с генеральным директором ИСЕСКО
17 ноября 2024 г. 15:43
Президент Ильхам Алиев встретился с мэром Куала-Лумпура
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с мэром Куала-Лумпура
17 ноября 2024 г. 15:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi