Счетная палата: Фонд страхования от безработицы не задействует все источники доходов

Фонд страхования от безработицы при Министерстве труда и социальной защиты населения не использует ряд предусмотренных законом источников доходов.

Фонд страхования от безработицы при Министерстве труда и социальной защиты населения не использует ряд предусмотренных законом источников доходов.

Как сообщает Report, это отражено в заключении Счетной палаты на проект бюджета Фонда на 2025 год.

В документе указано, что доходы на следующий год запланированы только за счет страховых взносов. В то же время один источник включен в категорию "прочие доходы", а три других - административные штрафы, гранты и кредиты - не используются.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, нарушение требований закона должно сопровождаться административными штрафами. Однако анализ данных и результаты аудита показали, что штрафы не применяются, а доходы в этом направлении отсутствуют.

Также не предусмотрены поступления от грантов, пожертвований и помощи, допустимых по закону "О грантах", или от банковских кредитов.

Отмечается, что на 2025 год в бюджете запланированы 70 тыс. манатов как "прочие доходы", но их структура не раскрывается.