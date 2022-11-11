Счетная палата: Фискальные показатели за 10 месяцев покрыты в полном объеме

В январе-октябре текущего года основные структуры Азербайджана полностью покрыли фискальные показатели.

В январе-октябре текущего года основные структуры Азербайджана полностью покрыли фискальные показатели.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Счетной палаты Насир Садыгов на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека, международным отношениям и межпарламентским связям.

"Ожидается, что в следующем году цены на нефть и газ будут высокими, что также увеличит поступления из этого сектора. Прогнозируется, что это приведет как к закрытию дефицита бюджета, так и к увеличению валютных резервов Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР)", - отметил он.