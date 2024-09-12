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Счетная палата: Есть трудности с применением нового закона о госзакупках  

Счетная палата: Есть трудности с применением нового закона о госзакупках   18:02
Финансы
12 сентября 2024 г. 18:27
Счетная палата: Есть трудности с применением нового закона о госзакупках  

Счетная палата отмечает наличие определенных сложностей с применением в Азербайджане нового закона "О государственных закупках".

Как передает Report, об этом говорится в материалах Счетной палаты.

В документе отмечается, что эти трудности связаны с не завершением интеграции информационных систем, недостаточно полным восприятием нового закона со стороны организаций. Кроме этого, длительные сроки для получения разрешений по закупкам и поздняя выдача подтверждений по ним привели к задержкам в процедурах госзакупок и заключении договоров. Это, в свою очередь, способствовало росту числа и суммы договоров, заключаемых методом закупки из одного источника.

Палата отмечает, что в первом полугодии 2024 года по сравнению с январем-июнем прошлого года количество таких госзакупок увеличилось на 1 457, а их сумма выросла на 941,8 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Hesablama Palatası: “Dövlət satınalmaları haqqında” yeni qanunun tətbiqində çətinliklər var

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