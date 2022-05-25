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Счетная палата: Достигнут прогресс в мерах по фискальным целям

Счетная палата: Достигнут прогресс в мерах по фискальным целям В 2021 году в Азербайджане достигнут определенный прогресс по мерам, предусмотренным в рамках фискальных целей, отраженных в бюджетно-налоговой политике.
Финансы
25 мая 2022 г. 13:08
Счетная палата: Достигнут прогресс в мерах по фискальным целям

В 2021 году в Азербайджане достигнут определенный прогресс по мерам, предусмотренным в рамках фискальных целей, отраженных в бюджетно-налоговой политике.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты на законопроект "Об исполнении госбюджета на 2021 год" и "Годовой отчет об исполнении госбюджета на 2021 год".

Согласно документу, бюджетно-налоговая политика "пакета бюджета" прошлого года была отмечена не конкретными мерами, а отражала общие направления по доходам и расходам. В то же время в отчете об исполнении госбюджета отдельно не представлена информация, связанная с реализацией бюджетно-налоговой политики. Вместе с тем анализ данных, включенных в "пакет бюджета", дает основание говорить о том, что цели, установленные по доходам и расходам, достигнуты.

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Версия на азербайджанском языке Hesablama Palatası: “Fiskal hədəflərə görə tədbirlər üzrə irəliləyiş olub”

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