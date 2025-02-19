СП: Деятельность Балаханского мусоросжигательного завода неэффективна

Деятельность Балаханского мусоросжигательного завода, принадлежащего ОАО "Темиз Шехер", экономически неэффективна.

Деятельность Балаханского мусоросжигательного завода, принадлежащего ОАО "Темиз Шехер", экономически неэффективна.

Как сообщает Report, это было установлено по результатам аудита, проведенного Счетной палатой (СП).

В ходе аудита установлено, что общие расходы завода составили более 363 млн манатов, тогда как доходы оказались втрое меньше этой суммы. Согласно отчету, ситуация показывает, что проекты по превращению отходов в источник энергии управляются неэффективно и экономически нецелесообразны.

В отчете Палаты отмечается, что необходимо применение более эффективных механизмов управления для сжигания отходов и увеличения производства энергии. Палата дала рекомендации соответствующим структурам по проведению реформ в этой области и расширению альтернативных методов переработки отходов.