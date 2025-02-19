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СП: Деятельность Балаханского мусоросжигательного завода неэффективна

СП: Деятельность Балаханского мусоросжигательного завода неэффективна Деятельность Балаханского мусоросжигательного завода, принадлежащего ОАО "Темиз Шехер", экономически неэффективна.
Финансы
19 февраля 2025 г. 17:44
СП: Деятельность Балаханского мусоросжигательного завода неэффективна

Деятельность Балаханского мусоросжигательного завода, принадлежащего ОАО "Темиз Шехер", экономически неэффективна.

Как сообщает Report, это было установлено по результатам аудита, проведенного Счетной палатой (СП).

В ходе аудита установлено, что общие расходы завода составили более 363 млн манатов, тогда как доходы оказались втрое меньше этой суммы. Согласно отчету, ситуация показывает, что проекты по превращению отходов в источник энергии управляются неэффективно и экономически нецелесообразны.

В отчете Палаты отмечается, что необходимо применение более эффективных механизмов управления для сжигания отходов и увеличения производства энергии. Палата дала рекомендации соответствующим структурам по проведению реформ в этой области и расширению альтернативных методов переработки отходов.

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Версия на азербайджанском языке Hesablama Palatası: Balaxanı Bərk Məişət Tullantılarının Yandırılması Zavodunun işi səmərəsizdir

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