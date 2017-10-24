Счетная палата даст заключение на проект госбюджета на 2018 год к концу этого месяца

© Report

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Милли Меджлис представил Счетной палате проект госбюджета на 2018 год.

Об этом сообщили в Палате в ответ на запрос Report.

Сообщается, что заключение по проекту находится на стадии завершения и будет представлено к концу этого месяца.

"Счетная палата намерена также подготовить резюме заключения с использованием результатов аудиторских мер в целях повышения информированности и доведения до внимания общественности ключевых моментов, связанных с государственным бюджетом. Данное резюме будет представлено соответствующим органам, в том числе ведущим СМИ и научно-исследовательским институтам страны", - говорится в заявлении.