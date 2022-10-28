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Счетная палата дала заключение в связи с госбюджетом на 2023 год

Счетная палата дала заключение в связи с госбюджетом на 2023 год На заседании коллегии Счетной палаты были рассмотрены заключения по проектам "Государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2023 год", "Бюджета Государственного фонда социальной защиты на 2023 год" и "Бюджета Фонда страхования от безработицы на 2
Финансы
28 октября 2022 г. 19:28
Счетная палата дала заключение в связи с госбюджетом на 2023 год

На заседании коллегии Счетной палаты были рассмотрены заключения по проектам "Государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2023 год", "Бюджета Государственного фонда социальной защиты на 2023 год" и "Бюджета Фонда страхования от безработицы на 2023 год", которые после детального обсуждения были утверждены и в соответствующем порядке направлены в Милли Меджлис.

Как сообщает Report, на заседании также были рассмотрены текущие вопросы, связанные с функциональной деятельностью Счетной палаты.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHesablama Palatası 2023-cü il dövlət büdcəsinə rəy verib və Milli Məclisə göndərib

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