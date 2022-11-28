Счетная палата дала заключение на проект бюджета ГНФАР на будущий год

Счетная палата дала заключение на проект бюджета Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) на 2023 год.

Счетная палата дала заключение на проект бюджета Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) на 2023 год.

Об этом сообщили Report в палате.

Согласно информации, сегодня в учреждении состоялось очередное заседание коллегии.

На заседании, проведенном под председательством председателя Счетной палаты Вугара Гюльмамедова, также принял участие заместитель председателя Милли Меджлиса, депутат Адиль Алиев, заключение было широко обсуждено и одобрено, после чего направлено в фонд для рассмотрения Наблюдательным советом ГНФАР.