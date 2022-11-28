Счетная палата дала заключение на проект бюджета ГНФАР на будущий год

Счетная палата дала заключение на проект бюджета Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) на 2023 год.
Об этом сообщили Report в палате.
Согласно информации, сегодня в учреждении состоялось очередное заседание коллегии.
На заседании, проведенном под председательством председателя Счетной палаты Вугара Гюльмамедова, также принял участие заместитель председателя Милли Меджлиса, депутат Адиль Алиев, заключение было широко обсуждено и одобрено, после чего направлено в фонд для рассмотрения Наблюдательным советом ГНФАР.