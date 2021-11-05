Счетная палата дала заключение на госбюджет на следующий год

В Счетной палате под руководством председателя структуры Вугара Гюльмамедова состоялось заседание коллегии.

В Счетной палате под руководством председателя структуры Вугара Гюльмамедова состоялось заседание коллегии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Палату.

Как сообщается, на заседании было рассмотрено заключение на законопроект “о государственном бюджете на 2022 год”. В обсуждениях также приняли участие председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили, заместитель председателя Али Масимли, депутат Вугар Байрамлы. Заключение было утверждено после обсуждения.