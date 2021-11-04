О нас
Report Georgia
Аудио новости

Счетная палата дала заключение на бюджет двух социальных госфондов на будущий год

Счетная палата дала заключение на бюджет двух социальных госфондов на будущий год В Счетной палате состоялось заседание коллегии под руководством председателя структуры Вугара Гюльмамедова.
Финансы
4 ноября 2021 г. 10:21
Счетная палата дала заключение на бюджет двух социальных госфондов на будущий год

В Счетной палате состоялось заседание коллегии под руководством председателя структуры Вугара Гюльмамедова.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Палату.

На заседании были рассмотрены заключения на законопроекты "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2022 год" и "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2022 год”. В обсуждениях также приняли участие председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили, председатель комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев. Оба заключения были утверждены.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Hesablama Palatası iki sosial dövlət fondunun gələnilki büdcəsinə rəy verib

Самое важное

Президент: Азербайджан сам смог разрешить конфликт, восстановив свою территориальную целостность
Президент: Азербайджан сам смог разрешить конфликт, восстановив свою территориальную целостность
4 ноября 2021 г. 10:34
В Баку начался VIII Глобальный форум
ФотоВ Баку начался VIII Глобальный форум
4 ноября 2021 г. 10:04
В Баку открывается форум Мир после COVID-19
В Баку открывается форум "Мир после COVID-19"
4 ноября 2021 г. 06:15
Муниципалитеты в Азербайджане лишатся полномочий по сбору некоторых налогов
Муниципалитеты в Азербайджане лишатся полномочий по сбору некоторых налогов
3 ноября 2021 г. 17:07
Вводятся налоговые льготы в связи с оплатой лечения внутри страны и за ее пределами
Вводятся налоговые льготы в связи с оплатой лечения внутри страны и за ее пределами
3 ноября 2021 г. 11:55
В Азербайджане освободят от НДС импорт гибридных автомобилей
В Азербайджане освободят от НДС импорт гибридных автомобилей
3 ноября 2021 г. 11:19
Минобразования Грузии о причинах закрытия азербайджаноязычных школ
Минобразования Грузии о причинах закрытия азербайджаноязычных школ
2 ноября 2021 г. 15:57
Азерэнержи: В ближайшее время Агдам будет обеспечен электроэнергией
"Азерэнержи": В ближайшее время Агдам будет обеспечен электроэнергией
2 ноября 2021 г. 14:26
Выявлены случаи, когда родственники длительное время получают пенсию умершего человека
Выявлены случаи, когда родственники длительное время получают пенсию умершего человека
2 ноября 2021 г. 12:52
Холода дают о себе знать - когда в школах включат отопление?
Холода дают о себе знать - когда в школах включат отопление?
2 ноября 2021 г. 12:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi