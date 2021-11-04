Счетная палата дала заключение на бюджет двух социальных госфондов на будущий год

В Счетной палате состоялось заседание коллегии под руководством председателя структуры Вугара Гюльмамедова.

В Счетной палате состоялось заседание коллегии под руководством председателя структуры Вугара Гюльмамедова.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Палату.

На заседании были рассмотрены заключения на законопроекты "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2022 год" и "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2022 год”. В обсуждениях также приняли участие председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили, председатель комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев. Оба заключения были утверждены.