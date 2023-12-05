Счетная палата: Чистые финансовые активы за 20 лет выросли более чем в 40 раз

Счетная палата: Чистые финансовые активы за 20 лет выросли более чем в 40 раз

За последние 20 лет чистые финансовые активы или стратегические валютные резервы Азербайджана выросли более чем в 40 раз.

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За последние 20 лет чистые финансовые активы или стратегические валютные резервы Азербайджана выросли более чем в 40 раз. Как сообщает Report, об этом говорится в статье председателя Счетной палаты Вугара Гюльмамедова, опубликованной в газете "Азербайджан". По его словам, Азербайджан один из лидеров в мире по соотношению чистых финансовых активов к валовому внутреннему продукту (около 70%). "Наблюдается значительный рост резервов как государственного нефтяного фонда, так и Центрального банка Азербайджана. Конечно, на рост влияют такие факторы, как ценообразование и добыча. Но стоит обратить внимание на то, что сегодня поступления только из одного источника - управления активами почти в 10 раз превышают общие доходы фонда, которые были 20 лет назад", - отметил Гюльмамедов. Подпишитесь на наш Telegram канал