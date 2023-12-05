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Счетная палата: Чистые финансовые активы за 20 лет выросли более чем в 40 раз

Счетная палата: Чистые финансовые активы за 20 лет выросли более чем в 40 раз За последние 20 лет чистые финансовые активы или стратегические валютные резервы Азербайджана выросли более чем в 40 раз.
Финансы
5 декабря 2023 г. 10:04
Счетная палата: Чистые финансовые активы за 20 лет выросли более чем в 40 раз

За последние 20 лет чистые финансовые активы или стратегические валютные резервы Азербайджана выросли более чем в 40 раз.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье председателя Счетной палаты Вугара Гюльмамедова, опубликованной в газете "Азербайджан".

По его словам, Азербайджан один из лидеров в мире по соотношению чистых финансовых активов к валовому внутреннему продукту (около 70%).

"Наблюдается значительный рост резервов как государственного нефтяного фонда, так и Центрального банка Азербайджана. Конечно, на рост влияют такие факторы, как ценообразование и добыча. Но стоит обратить внимание на то, что сегодня поступления только из одного источника - управления активами почти в 10 раз превышают общие доходы фонда, которые были 20 лет назад", - отметил Гюльмамедов.

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Версия на азербайджанском языке Hesablama Palatasının sədri: "Son 20 ildə xalis maliyyə aktivlərimiz 40 dəfədən çox artıb"

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