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Счетная палата: Бюджетное правило не соблюдено в новом проекте бюджета

Счетная палата: Бюджетное правило не соблюдено в новом проекте бюджета Во вновь пересмотренном проекте государственного бюджета не соблюдено бюджетное правило.
Финансы
2 июня 2023 г. 11:05
Счетная палата: Бюджетное правило не соблюдено в новом проекте бюджета

Во вновь пересмотренном проекте государственного бюджета не соблюдено бюджетное правило.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты на законопроект ”О внесении поправок в закон “О государственном бюджете на 2023 год".

В документе говорится, что в соответствии с указом президента Азербайджана "Об утверждении верхних пределов показателя соотношения ненефтяного базового дефицита сводного бюджета к ненефтяному валовому внутреннему продукту и показателя соотношения государственного долга к валовому внутреннему продукту на среднесрочный период, а также верхнего предела показателя соотношения ненефтяного базового дефицита сводного бюджета к ненефтяному валовому внутреннему продукту на конец 2023 года" от 30 декабря 2022 года, установлены пределы по двум показателям бюджетного правила:

- верхний предел показателя соотношения ненефтяного базового дефицита сводного бюджета к ненефтяному валовому внутреннему продукту на среднесрочный период установлен в 17,5%, а на конец 2023 года – 25%.

- верхний предел показателя соотношения государственного долга к валовому внутреннему продукту на среднесрочный период установлен в 20%.

Анализ представленных данных показывает, что в обновленном проекте сводного бюджета на 2023 год прогнозируется соотношение ненефтяного базового дефицита бюджета к ненефтяному валовому внутреннему продукту на уровне 25,4%, что дает основание говорить о том, что соответствующий показатель выходит за рамки бюджетного правила.

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Версия на азербайджанском языке Hesablama Palatası: "Büdcənin yeni layihəsində büdcə qaydasına əməl edilməyib"

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