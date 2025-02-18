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Счетная палата будет сотрудничать с Нахчыванским государственным университетом

Счетная палата будет сотрудничать с Нахчыванским государственным университетом Сегодня между Счетной палатой и Нахчыванским государственным университетом был подписан меморандум о сотрудничестве.
Финансы
18 февраля 2025 г. 18:42
Счетная палата будет сотрудничать с Нахчыванским государственным университетом

Сегодня между Счетной палатой и Нахчыванским государственным университетом был подписан меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату, меморандум предусматривает развитие научно-практических связей, подготовку квалифицированных кадров, обмен опытом в областях взаимного интереса и другие совместные инициативы.

Председатель Палаты Вугар Гюльмамедов встретился со студентами университета. Во встрече приняли участие ректор Эльбрус Исаев и сотрудники обеих организаций.

В ходе беседы В. Гюльмамедов осветил теоретические и практические аспекты управления государственными финансами и контроля над ними, а также рассказал о стратегическом управлении Палаты. Он подчеркнул важность расширения сотрудничества с вузами и реализации соответствующих программ.

Председатель отметил, что взаимодействие с университетом включает не только учебную программу, но и прохождение студентами практики в Палате, участие в тренингах, проведение совместных исследований, публикацию лучших студенческих статей в журнале "Государственный аудит" и поддержку в разработке учебных программ.

Сотрудники Палаты представили студентам детальные презентации о деятельности учреждения. Затем состоялся обмен мнениями о роли государственного финансового контроля, а также ответы на вопросы студентов.

В рамках проекта "Аудит в государственном секторе" предусмотрено вручение специальных сертификатов наиболее активным студентам, а также их привлечение к работе в профильных подразделениях Палаты.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHesablama Palatası Naxçıvan Dövlət Universiteti ilə əməkdaşlıq edəcək

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