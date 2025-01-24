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Счетная палата: Бакинский метрополитен использовал субсидии не по назначению

Счетная палата: Бакинский метрополитен использовал субсидии не по назначению
Финансы
24 января 2025 г. 17:01
Счетная палата: Бакинский метрополитен использовал субсидии не по назначению

Счетная палата выявила нарушения в использовании государственных субсидий акционерным обществом "Бакинский метрополитен".

Как сообщает Report со ссылкой на Палату, согласно результатам внешнего финансового аудита, выделенные из государственного бюджета субсидии не были использованы по назначению.

Субсидии, предназначенные для покрытия убытков от пассажирских перевозок, направлялись на выплату заработной платы, обязательные социальные отчисления и коммунальные расходы. Кроме того, несмотря на то что доходы от основной деятельности метрополитена превышали расходы на 13,5 млн манатов, часть государственных субсидий была использована на капитальный ремонт и строительство, что вызвало несоответствия в финансовом управлении.

Счетная палата предоставила Бакинскому метрополитену рекомендации для устранения выявленных нарушений.

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Версия на азербайджанском языке Hesablama Palatası: Bakı metrosu subsidiyadan təyinat üzrə istifadə etməyib

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