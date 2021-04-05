Счетная палата Азербайджана завершила прошлый год с прибылью

На 1 января текущего года активы Счетной палаты составили 5,723 млн манатов, что на 11,1% больше показателя годом ранее

Счетная палата завершила 2020 год с прибылью в 71 тыс. манатов. В то время как в 2019 году организация понесла убытки в размере 118 тыс. манатов.

Как сообщает Report, в прошлом году доходы Счетной палаты составили 7,438 млн манатов (на 32,1% больше, чем годом ранее), при этом 7,338 млн манатов (на 30,4% больше) были получены от внебиржевых операций, а 100 тыс. манатов (в прошлом году не было) - от прочих операций.

Расходы Счетной палаты за отчетный период составили 7,367 млн манатов, что на 28,2% больше, чем год назад.

На 1 января текущего года активы Счетной палаты составили 5,723 млн манатов, что на 11,1% больше показателя годом ранее. За отчетный период обязательства организации снизились на 29,9% - до 14 тыс. манатов, а балансовый капитал (чистые активы) увеличился на 1,3% - до 5,709 млн манатов.